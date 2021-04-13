З ОАЕ депортували 11 з дванадцяти українок, які позували оголеними на балконі хмарочоса

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Ввечері 12 квітня влада Об’єднаних Арабських Еміратів депортувала одинадцятьох з дванадцяти громадянок України, яких раніше затримали в Дубаї за участь у відвертій фотосесії. Усій групі заборонено подальший в’їзд на територію ОАЕ. Про це УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Цитата:

“Вчора ввечері влада ОАЕ депортувала одинадцятьох громадянок України, яких раніше затримали в Дубаї за участь у відвертій фотосесії. Інша українка, у якої був діагностований COVID-19, буде депортована після одужання. Усій групі заборонили подальший в’їзд на територію ОАЕ. Завдяки зусиллям консульства України в Дубаї громадянки отримали мінімальне з можливих покарань”, — зазначив речник МЗС.

Деталі

Дипломат нагадав, що, окрім депортації, українкам могли загрожувати чималий штраф та ув’язнення терміном до шести місяців.

“Для безпечних подорожей за кордон закликаємо громадян України суворо дотримуватися законодавства та правил поведінки в країнах перебування”, — наголосив Ніколенко.

Що було раніше

На початку квітня у Дубаї заарештували 17 дівчат та чоловіка, які робили фото та відео в оголеному вигляді на балконі хмарочоса. Серед них було 12 українок.

За даними МЗС, правоохоронці підтвердили українським дипломатам, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соцмережах фото і відеоматеріалів непристойного характеру.

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