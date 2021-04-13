Из ОАЭ депортировали 11 из двенадцати украинок, позировавших обнаженными на балконе небоскреба
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Вечером 12 апреля власти Объединенных Арабских Эмиратов депортировали одиннадцать из двенадцати гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии. Всей группе запрещено дальнейший въезд на территорию ОАЭ. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
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"Вчера вечером власти ОАЭ депортировали одиннадцать гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии. Еще одна украинка, у которой был диагностирован COVID-19, будет депортирована после выздоровления. Всей группе запретили дальнейший въезд на территорию ОАЭ. Благодаря усилиям консульства Украины в Дубае гражданки получили минимальное из возможных наказаний", - отметил представитель МИД.
Детали
Дипломат напомнил, что, кроме депортации, украинкам могли угрожать немалый штраф и заключение сроком до шести месяцев.
"Для безопасных путешествий за границу призываем граждан Украины строго соблюдать законодательство и правила поведения в странах пребывания", - отметил Николенко.
Что было ранее
В начале апреля в Дубае арестовали 17 девушек и мужчину, которые делали фото и видео в обнаженном виде на балконе небоскреба. Среди них было 12 украинок.
По данным МИД, правоохранители подтвердили украинским дипломатам, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото- и видеоматериалов непристойного характера.