З нового року в Україні зросте абонплата на газ

“Схвалити та оприлюднити на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій проєкти постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу”, — сказано в рішенні комісії від 25 листопада.

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Так, мова йде про ПрАТ “Гадячгаз”; ПАТ “Донецькоблгаз”; АТ “Київгаз”; АТ “Київоблгаз”; ВАТ “Кіровоградгаз”; ПрАТ “Коростишівгаз”; ПрАТ “Кременчукгаз”; АТ “Лубнигаз”; АТ “Луганськгаз”; ПАТ “Маріупольгаз”; ПрАТ “Мелітопольгаз”; АТ “Одесагаз”; АТ “Полтавагаз”; ПрАТ “Тернопільгаз”; ПрАТ “Тернопільміськгаз”; ПрАТ “Уманьгаз”; АТ “Херсонгаз”; АТ “Черкасигаз”; ПрАТ “Шепетівкагаз”; ПрАТ “НГХП “Сірка”; ДП “Кременецьке УПРГ”; ТзОВ “Спектргаз”.

Додамо, що рішення НКРЕКП стосується виключно плати за доставку природного газу. На нього формується на ринкових принципах, а споживачі можуть вільно вибирати собі будь-якого постачальника.