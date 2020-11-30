С нового года в Украине вырастет абонплата на газ

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 35951 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 55964 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 68925 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 82346 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111173 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113421 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125682 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156107 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202303 просмотра

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Для 20 областных газораспределительных компаний-операторов рынка расчетная стоимость транспортировки газа повысится приблизительно на 80% с 1 января 2021 года. Такое решение 25 ноября приняла на своем заседании Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает УНН.

"Одобрить и обнародовать на официальном вебсайте НКРЭКУ с целью получения замечаний и предложений проекты постановлений НКРЭКУ об установлении тарифов на услуги распределения природного газа", - говорится в решении комиссии от 25 ноября.

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Да, речь идет о ЧАО "Гадячгаз"; ПАО "Донецкоблгаз"; АО "Киевгаз"; АО "Киевоблгаз"; ОАО "Кировоградгаз"; ЧАО "Коростышевгаз"; ЧАО "Кременчуггаз"; АО "Лубнигаз"; АО "Луганскгаз"; ПАО "Мариупольгаз"; ЧАО "Мелитопольгаз"; АО "Одессагаз"; АО "Полтавагаз"; ЧАО "Тернопольгаз"; ЧАО "Тернопольгоргаз"; ЧАО "Уманьгаз"; АО "Херсонгаз"; АО "Черкассыгаз"; ЧАО "Шепетовкагаз"; ЧАО "НГХП "Сера"; ГП "Кременецкое УПРГ"; ООО "Спектргаз".

Добавим, что решение НКРЭКУ касается исключительно платы за доставку природного газа. На него формируется на рыночных принципах, а потребители могут свободно выбирать себе любого поставщика.

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