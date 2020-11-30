С нового года в Украине вырастет абонплата на газ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Для 20 областных газораспределительных компаний-операторов рынка расчетная стоимость транспортировки газа повысится приблизительно на 80% с 1 января 2021 года. Такое решение 25 ноября приняла на своем заседании Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает УНН.
"Одобрить и обнародовать на официальном вебсайте НКРЭКУ с целью получения замечаний и предложений проекты постановлений НКРЭКУ об установлении тарифов на услуги распределения природного газа", - говорится в решении комиссии от 25 ноября.
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Да, речь идет о ЧАО "Гадячгаз"; ПАО "Донецкоблгаз"; АО "Киевгаз"; АО "Киевоблгаз"; ОАО "Кировоградгаз"; ЧАО "Коростышевгаз"; ЧАО "Кременчуггаз"; АО "Лубнигаз"; АО "Луганскгаз"; ПАО "Мариупольгаз"; ЧАО "Мелитопольгаз"; АО "Одессагаз"; АО "Полтавагаз"; ЧАО "Тернопольгаз"; ЧАО "Тернопольгоргаз"; ЧАО "Уманьгаз"; АО "Херсонгаз"; АО "Черкассыгаз"; ЧАО "Шепетовкагаз"; ЧАО "НГХП "Сера"; ГП "Кременецкое УПРГ"; ООО "Спектргаз".
Добавим, что решение НКРЭКУ касается исключительно платы за доставку природного газа. На него формируется на рыночных принципах, а потребители могут свободно выбирать себе любого поставщика.