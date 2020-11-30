З київського підприємства через суд стягнули понад 700 тис. грн за шкоду довкіллю

“Органами прокуратури міста Києва в судовому порядку стягнуто з комерційної структури збитки, завдані порушенням вимог природоохоронного законодавства. Так, у лютому 2020 року Державною екологічною інспекцією Столичного округу проведено перевірку та виявлено засмічення земельної ділянки змішаними та будівельними відходами на території заводу у Дарницькому районі міста Києва. Вказаними діями державі спричинено збитки у сумі понад 700 тис. грн, які заводом у добровільному порядку не сплачено”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з цим, органами прокуратури міста Києва було подано позовну заяву до господарського суду міста Києва в інтересах держави про примусове стягнення збитків, завданих довкіллю.

“Господарський суд міста Києва погодився із доводами прокурора та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Вилковому зафіксували забруднення землі хімікатами - збитки на понад 1 млн грн.