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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 35901 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 55916 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 68882 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 82304 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111163 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113415 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125678 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 156107 просмотра

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С киевского предприятия через суд взыскали более 700 тыс. грн за вред окружающей среде

С киевского предприятия через суд взыскали более 700 тыс. грн за вред окружающей среде

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. С киевского завода в судебном порядке взыскали 700 тыс. грн за нанесение окружающей среде ущерба. Нарушение было выявлено в ходе проверки Госэкоинспекции в феврале 2020 года, однако предприятие не уплатило средства в добровольном порядке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Киевской городской прокуратуры.

"Органами прокуратуры города Киева в судебном порядке взыскано с коммерческой структуры убытки, причиненные нарушением требований природоохранного законодательства. Так, в феврале 2020 года Государственной экологической инспекцией Московского округа проведена проверка и выявлены засорения земельного участка смешанными и строительными отходами на территории завода в Дарницком районе города Киева. Указанными действиями государству нанесен ущерб в сумме более 700 тыс. грн, которые заводом в добровольном порядке не уплачены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим, органами прокуратуры города Киева было подано исковое заявление в хозяйственный суд города Киева в интересах государства о принудительном взыскании убытков, причиненных окружающей среде.

"Хозяйственный суд города Киева согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования в полном объеме", - указано в сообщении.

Напомним, в Вилково зафиксировали загрязнение земли химикатами - убытки на более чем 1 млн грн.

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