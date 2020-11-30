С киевского предприятия через суд взыскали более 700 тыс. грн за вред окружающей среде
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. С киевского завода в судебном порядке взыскали 700 тыс. грн за нанесение окружающей среде ущерба. Нарушение было выявлено в ходе проверки Госэкоинспекции в феврале 2020 года, однако предприятие не уплатило средства в добровольном порядке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Киевской городской прокуратуры.
"Органами прокуратуры города Киева в судебном порядке взыскано с коммерческой структуры убытки, причиненные нарушением требований природоохранного законодательства. Так, в феврале 2020 года Государственной экологической инспекцией Московского округа проведена проверка и выявлены засорения земельного участка смешанными и строительными отходами на территории завода в Дарницком районе города Киева. Указанными действиями государству нанесен ущерб в сумме более 700 тыс. грн, которые заводом в добровольном порядке не уплачены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим, органами прокуратуры города Киева было подано исковое заявление в хозяйственный суд города Киева в интересах государства о принудительном взыскании убытков, причиненных окружающей среде.
"Хозяйственный суд города Киева согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования в полном объеме", - указано в сообщении.
Напомним, в Вилково зафиксировали загрязнение земли химикатами - убытки на более чем 1 млн грн.