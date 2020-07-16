З Київського апелиційного суду евакуювали людей через загрозу вибуху

“16 липня 2020 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій. Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду”, — сказано у повідомленні.

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Нагадаємо, у Харкові повідомили про замінування 242 об’єктів — пологових будинків, продовольчих магазинів, банків, автовокзалів та аеропорту.