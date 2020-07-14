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У Харкові одночасно “замінували” понад 240 об’єктів

У Харкові одночасно “замінували” понад 240 об’єктів

Київ • УНН

 • 16606 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. У Харкові повідомили про замінування 242 об’єктів - пологових будинків, продовольчих магазинів, банків, автовокзалів та аеропорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

“Повідомлення про закладення вибухівки в аптеках, пологових будинках, відділеннях швидкої допомоги, продовольчих магазинах, гіпермаркетах, відкритих торгових центрах, банках Харкова, а також в будівлях залізничного та автовокзалів, харківському аеропорту надійшло на електронну пошту поліції 13 липня. Усього поліцейські оглянули 242 об’єкти, евакуювали 506 осіб. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місцях працювали слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, фахівці вибухотехнічного управління та кінологи. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Вказано, що інформація зареєстрована в територіальних відділах поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Також вживаються заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до неправдивого повідомлення.

Нагадаємо, на Київщині чоловік "замінував" відділ поліції та ринок.

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