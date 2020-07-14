У Харкові одночасно “замінували” понад 240 об’єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У Харкові повідомили про замінування 242 об’єктів - пологових будинків, продовольчих магазинів, банків, автовокзалів та аеропорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
“Повідомлення про закладення вибухівки в аптеках, пологових будинках, відділеннях швидкої допомоги, продовольчих магазинах, гіпермаркетах, відкритих торгових центрах, банках Харкова, а також в будівлях залізничного та автовокзалів, харківському аеропорту надійшло на електронну пошту поліції 13 липня. Усього поліцейські оглянули 242 об’єкти, евакуювали 506 осіб. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місцях працювали слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, фахівці вибухотехнічного управління та кінологи. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Вказано, що інформація зареєстрована в територіальних відділах поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Також вживаються заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до неправдивого повідомлення.
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