В Харькове одновременно "заминировали" более 240 объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Харькове сообщили о заминировании 242 объектов - родильных домов, продовольственных магазинов, банков, автовокзалов и аэропорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Сообщение о закладке взрывчатки в аптеках, родильных домах, отделениях скорой помощи, продовольственных магазинах, гипермаркетах, открытых торговых центрах, банках Харькова, а также в зданиях железнодорожного и автовокзалов, харьковском аэропорту поступило на электронную почту полиции 13 июля. Всего полицейские осмотрели 242 объекта, эвакуировали 506 человек. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на местах работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.
Указано, что информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Также принимаются меры, направленные на установление лица, причастного к ложному сообщению.
Напомним, в Киевской области мужчина "заминировал" отдел полиции и рынок.