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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114905 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119423 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117924 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144725 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104655 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102903 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С Киевского апелицийного суда эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

С Киевского апелицийного суда эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

Киев  •  УНН

 • 10411 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда, в результате чего работников и посетителей суда эвакуируют. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-слжбу Киевского апелляционного суда.

"16 июля 2020 года поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий. В настоящее время проводится эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Харькове сообщили о заминировании 242 объектов - родильных домов, продовольственных магазинов, банков, автовокзалов и аэропорта.

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