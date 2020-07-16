С Киевского апелицийного суда эвакуировали людей из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда, в результате чего работников и посетителей суда эвакуируют. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-слжбу Киевского апелляционного суда.
"16 июля 2020 года поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий. В настоящее время проводится эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда", - говорится в сообщении.
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Напомним, в Харькове сообщили о заминировании 242 объектов - родильных домов, продовольственных магазинов, банков, автовокзалов и аэропорта.