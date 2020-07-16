Кількість злочинів щодо псевдомінування зменшилась удвічі у порівнянні з минулим роком - МВС

Аваков наголосив, що негативним фактором, який впливає на стан громадського порядку та безпеки є неправдиві повідомлення про замінування.

"Проте, завдяки профілактичним заходам, кількість таких злочинів у порівнянні з минулим роком зменшилась удвічі - з 775 до 379. При цьому розкрито кожен четвертий злочин", - додав Аваков.

Також очільник МВС нагадав, що вчора урядом підтримано законопроєкт МВС щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Нагадаємо, минулого року до кримінальної відповідальності притягнули понад 210 псевдомінерів.