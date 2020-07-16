Количество преступлений в отношении псевдоминирования уменьшилась вдвое по сравнению с прошлым годом - МВД

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 25952 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101271 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106156 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132955 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110429 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131048 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101996 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102575 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104417 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Количество преступлений в отношении псевдоминирования уменьшилась вдвое по сравнению с прошлым годом - МВД

Количество преступлений в отношении псевдоминирования уменьшилась вдвое по сравнению с прошлым годом - МВД

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КИЕВ. 16 июля. УНН. В Украине количество ложных сообщений о заминировании по сравнению с прошлым годом уменьшилась вдвое - с 775 до 379. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аваков отметил, что негативным фактором, влияющим на состояние общественного порядка и безопасности, являются ложные сообщения о заминировании.

"Однако, благодаря профилактическим мерам, количество таких преступлений по сравнению с прошлым годом уменьшилось вдвое - с 775 до 379. При этом раскрыто каждое четвертое преступление", - добавил Аваков.

Также глава МВД напомнил, что вчера правительством поддержан законопроект МВД об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Напомним, в прошлом году к уголовной ответственности привлекли более 210 псевдоминеров.

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