Количество преступлений в отношении псевдоминирования уменьшилась вдвое по сравнению с прошлым годом - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Украине количество ложных сообщений о заминировании по сравнению с прошлым годом уменьшилась вдвое - с 775 до 379. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Аваков отметил, что негативным фактором, влияющим на состояние общественного порядка и безопасности, являются ложные сообщения о заминировании.
"Однако, благодаря профилактическим мерам, количество таких преступлений по сравнению с прошлым годом уменьшилось вдвое - с 775 до 379. При этом раскрыто каждое четвертое преступление", - добавил Аваков.
Также глава МВД напомнил, что вчера правительством поддержан законопроект МВД об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.
Напомним, в прошлом году к уголовной ответственности привлекли более 210 псевдоминеров.