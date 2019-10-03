З Києва до Херсона запустять нові поїзди Інтерсіті
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. До кінця 2019 року Укрзалізниця запустить ще один швидкісний поїзд Інтерсіті Київ – Херсон. Про це 2 жовтня під час робочої поїздки до Херсона повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, передає УНН.
"Сьогодні ми спостерігаємо збільшення пасажиропотоку до Херсона, тому опрацьовуємо питання призначення ще одного швидкісного поїзда в цьому напрямку. Так, до кінця року тут курсуватимуть два швидкісні денні поїзди Інтерсіті та нічний поїзд", - повідомив керівник Укрзалізниці.
Зазначимо, що в сполученні Київ – Херсон наразі курсують швидкісний поїзд Інтерсіті № 766 та нічний пасажирський поїзд № 102.
Нагадаємо, у Львові планують відкрити пункт контролю через державний кордон для залізничного сполучення "Львів-пасажирський".