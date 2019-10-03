Из Киева в Херсон запустят новые поезда Интерсити
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. К концу 2019 года Укрзализныця запустит еще один скоростной поезд Интерсити Киев - Херсон. Об этом 2 октября во время рабочей поездки в Херсон сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает УНН.
"Сегодня мы наблюдаем увеличение пассажиропотока в Херсон, поэтому прорабатываем вопрос назначения еще одного скоростного поезда в этом направлении. Так, до конца года здесь будут курсировать два скоростных дневных поезда Интерсити и ночной поезд", - сообщил руководитель Укрзализныци.
Отметим, что в сочетании Киев - Херсон сейчас курсируют скоростной поезд Интерсити № 766 и ночной пассажирский поезд № 102.
Напомним, во Львове планируют открыть пункт контроля через государственную границу для железнодорожного сообщения "Львов-пассажирский".