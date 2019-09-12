На західному кордоні з'явиться новий пункт контролю на залізниці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Львові планують відкрити пункт контролю через державний кордон для залізничного сполучення "Львів-пасажирський". Про це повідомили у відділі комунікації Державної прикордонної служби України, передає УНН.

"За результатами комісійного обстеження станції Львів встановлено, що керівництвом регіональної філії “Львівська залізниця” та філії “Пасажирська компанія” АТ “Укрзалізниця” створено належні умови для проведення на постійній основі контролю в електропоїздах “Інтерсіті+” під час їх руху між станціями Львів і Мостиська-2 та у зворотному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що основною метою відкриття пункту контролю буде контроль у електропоїздах “Інтерсіті+” під час їх руху між станціями Львів і Мостиська-2 та у зворотному напрямку. Передбачається, що він буде класифікуватися як міжнародний, пасажирський, з постійним режимом функціонування та цілодобовим часом роботи.

“Наразі Комісія буде клопотати перед Кабінетом міністрів України про відкриття на території вокзалу станції Львів пункту контролю через державний кордон для залізничного сполучення “Львів-пасажирський”, - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що із Львова у Мукачево буде їздити швидкісний потяг.

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