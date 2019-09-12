На западной границе появится новый пункт контроля на железной дороге
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Во Львове планируют открыть пункт контроля через государственную границу для железнодорожного сообщения "Львов-пассажирский". Об этом сообщили в отделе коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"По результатам комиссионного обследования станции Львов установлено, что руководством регионального филиала "Львовская железная дорога" и филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" созданы надлежащие условия для проведения на постоянной основе контроля в электропоездах "Интерсити+" во время их движения между станциями Львов и Мостиска-2 и обратно", - говорится в сообщении.
Указано, что основной целью открытия пункта контроля будет контроль в электропоездах "Интерсити+" во время их движения между станциями Львов и Мостиска-2 и обратно. Предполагается, что он будет классифицироваться как международный, пассажирский, с постоянным режимом функционирования и круглосуточным временем работы.
"Сейчас Комиссия будет ходатайствовать перед Кабинетом министров Украины об открытии на территории вокзала станции Львов пункта контроля через государственную границу для железнодорожного сообщения "Львов-пассажирский", - добавили в ГПСУ.
Напомним, что со Львова в Мукачево будет ездить скоростной поезд.