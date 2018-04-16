З Дніпра у столиці витягли ще один труп
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Дарницькому районі Києва з Дніпра рятувальники витягли тіло невідомого чоловіка. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Києві.
"15 квітня о 13:38... надійшла інформація про те, що на відстані 3 м від берега у затоці річки Дніпро біля вулиці Зарічної, що в Дарницькому районі столиці, знаходиться тіло людини. Про це рятувальників сповістили працівники правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники прибули на місце події, дістали тіло невідомого чоловіка та передали його працівникам поліції.
Водночас у прес-службі зазначили, що рятувальники продовжують пошуки тіла третього чоловіка, який перекинувся у човні.
Як повідомляв УНН, 12 квітня о 19:00 надійшла інформація, що було знайдено тіло чоловіка. По прибуттю на місце події, стало відомо про знаходження другого чоловіка, якого водолази дістали та передали правоохоронним органам.
Нагадаємо, днями у Києві компанія з п'яти чоловіків намагалася переплисти на острів Жуків. Двом особам це вдалося, а троє перекинулися на човні та зникли.