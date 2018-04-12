У Києві водолази знайшли тіла двох рибалок, третього – шукають
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Києві водолази знайшли тіла двох рибалок, які днями перекинулись на човні. Тіло третього досі шукають, передає УНН.
Як повідомили УНН рятувальники, на поверхню піднято тіла двох рибалок.
“Одного з них знайшли на глибині 9 метрів”, — повідомили рятувальники.
Наразі на місці працюють правоохоронці.
Поки пошукові роботи тривають, але невдовзі їх планують припини.
“Якщо не знайдемо сьогодні, то продовжимо роботу завтра ранком, близько 6.00”, — повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, днями у Києві компанія з п'яти чоловіків намагалася переплести на острів Жуков. Двом особам це вдалося, а троє перекинулися на човні та зникли.