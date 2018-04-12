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В Киеве водолазы нашли тела двух рыбаков, третьего - ищут

В Киеве водолазы нашли тела двух рыбаков, третьего - ищут

Киев  •  УНН

 • 15548 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Киеве водолазы нашли тела двух рыбаков, которые на днях перевернулись на лодке. Тело третьего до сих пор ищут, передает УНН.

Как сообщили УНН спасатели, на поверхность подняты тела двух рыбаков.

"Одного из них нашли на глубине 9 метров", - сообщили спасатели.

Сейчас на месте работают правоохранители.

Пока поисковые работы продолжаются, но вскоре их прекратят.

"Если не найдем сегодня, то продолжим работу завтра утром, около 6.00", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, на днях в Киеве компания из пяти мужчин пыталась переплыть на остров Жуков. Двум лицам это удалось, а трое перекинулись на лодке и исчезли.

Украинские Национальные Новости

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