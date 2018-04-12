В Киеве водолазы нашли тела двух рыбаков, третьего - ищут

Как сообщили УНН спасатели, на поверхность подняты тела двух рыбаков.

"Одного из них нашли на глубине 9 метров", - сообщили спасатели.

Сейчас на месте работают правоохранители.

Пока поисковые работы продолжаются, но вскоре их прекратят.

"Если не найдем сегодня, то продолжим работу завтра утром, около 6.00", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, на днях в Киеве компания из пяти мужчин пыталась переплыть на остров Жуков. Двум лицам это удалось, а трое перекинулись на лодке и исчезли.