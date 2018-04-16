С Днепра в столице вытащили еще один труп

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Дарницком районе Киева с Днепра спасатели вытащили тело неизвестного мужчины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.

"15 апреля в 13:38... поступила информация о том, что на расстоянии 3 м от берега в заливе реки Днепр возле улицы Заречной, что в Дарницком районе столицы, находится тело человека. Об этом спасателям сообщили сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Спасатели прибыли на место происшествия, достали тело неизвестного мужчины и передали его сотрудникам полиции.

В пресс-службе отметили, что спасатели продолжают поиски тела третьего человека, который перевернулся в лодке.

Как сообщал УНН, 12 апреля в 19:00 поступила информация, что было найдено тело мужчины. По прибытию на место происшествия, стало известно о нахождении второго мужчины, которого водолазы достали и передали правоохранительным органам.

Напомним, на днях в Киеве компания из пяти мужчин пыталась переплыть на остров Жуков. Двум это удалось, а трое перекинулись на лодке и исчезли.

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