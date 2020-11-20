З Держрезерву хотіли розікрасти майна на 2,7 млн грн - НАБУ

“НАБУ запобігло розкраданню і незаконному вивезенню майна Держрезерву — насіння соняшника вартістю понад 2,7 млн грн, що зберігалося на базах у Сумській області”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що невідкладні слідчі заходи було здійснено 18-19 листопада у межах розслідування можливих зловживань із боку службовців держпідприємств Держрезерву, спрямованих на заволодіння майном.

“...злочинні дії припинено, вилучено документи, якими підтверджується протиправна діяльність. Водночас службовці Державного агентства резерву України другу добу перешкоджають поверненню майна на зберігання”, — йдеться у повідомленні.

Так, розслідування зазначених фактів детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з листопада 2020 року. Попередня правова кваліфікація — ч.5 ст.191 КК України.

Нагадаємо, за результатами перевірок наявності зернових запасів, у межах аудиту Держрезерву, виявлено нестачу тисяч тонн зерна на мільйони гривень. Лише на одному з підприємств невистачає зерна на майже 28 млн грн.

Як повідомляв УНН раніше, аудит Держрезерву, окрім зникнення тисяч тонн запасів, виявив прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень та багатомільйонні фінансові махінації.