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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 35760 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 55809 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 68791 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 82206 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111144 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113407 просмотра

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С Госрезерва хотели разворовать имущества на 2,7 млн грн - НАБУ

С Госрезерва хотели разворовать имущества на 2,7 млн грн - НАБУ

Киев  •  УНН

 • 16591 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Правоохранители пресекли разворовывание и незаконный вывоз имущества Государственного агентства резерва Украины - семен подсолнечника на более чем 2,7 миллиона гривен, что хранились на базах в Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"НАБУ предотвратило хищение и незаконный вывоз имущества Госрезерва - семена подсолнечника стоимостью более 2,7 млн грн, что хранились на базах в Сумской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неотложные следственные мероприятия были осуществлены 18-19 ноября в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны служащих госпредприятий Госрезерва, направленных на завладение имуществом.

"... преступные действия были прекращены, изъяты документы, которыми подтверждается противоправная деятельность. В то же время служащие Государственного агентства резерва Украины вторые сутки препятствуют возвращению имущества на хранение", - говорится в сообщении.

Так, расследование указанных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с ноября 2020 года. Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.191 УК Украины.

Напомним, по результатам проверок наличия зерновых запасов, в рамках аудита Госрезерва, выявлено недостаток тысяч тонн зерна на миллионы гривен. Лишь на одном из предприятий не хватает зерна почти на 28 млн грн.

Как сообщал УНН ранее, аудит Госрезерва, кроме исчезновения тысяч тонн запасов, выявил просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен и многомиллионные финансовые махинации.

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