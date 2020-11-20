С Госрезерва хотели разворовать имущества на 2,7 млн грн - НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Правоохранители пресекли разворовывание и незаконный вывоз имущества Государственного агентства резерва Украины - семен подсолнечника на более чем 2,7 миллиона гривен, что хранились на базах в Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"НАБУ предотвратило хищение и незаконный вывоз имущества Госрезерва - семена подсолнечника стоимостью более 2,7 млн грн, что хранились на базах в Сумской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что неотложные следственные мероприятия были осуществлены 18-19 ноября в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны служащих госпредприятий Госрезерва, направленных на завладение имуществом.
"... преступные действия были прекращены, изъяты документы, которыми подтверждается противоправная деятельность. В то же время служащие Государственного агентства резерва Украины вторые сутки препятствуют возвращению имущества на хранение", - говорится в сообщении.
Так, расследование указанных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с ноября 2020 года. Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.191 УК Украины.
Напомним, по результатам проверок наличия зерновых запасов, в рамках аудита Госрезерва, выявлено недостаток тысяч тонн зерна на миллионы гривен. Лишь на одном из предприятий не хватает зерна почти на 28 млн грн.
Как сообщал УНН ранее, аудит Госрезерва, кроме исчезновения тысяч тонн запасов, выявил просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен и многомиллионные финансовые махинации.