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З бойової частини у ТРО Закарпаття за 10 тисяч доларів: начальнику підрозділу повідомили про підозру

Київ • УНН

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На Закарпатті начальника підрозділу ТРО підозрюють в отриманні 10 тис. доларів за переведення бійця із зони бойових дій на посаду помічника. Йому обрано запобіжний захід.

З бойової частини у ТРО Закарпаття за 10 тисяч доларів: начальнику підрозділу повідомили про підозру

На Закарпатті в одержанні 10 тисяч доларів хабаря підозрюють начальника підрозділу військової частини однієї із бригад територіальної оборони. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру начальнику підрозділу військової частини однієї із бригад територіальної оборони за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 криінального кодексу України)

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний за грошову винагороду обіцяв переведення військового, який служив у зоні бойових дій, на посаду свого помічника. Такі послуги оцінив у 410 тисяч гривень, що в еквіваленті становить 10 тис доларів США. 

Під час отримання обумовленої суми коштів фігуранта було затримано у порядку ст. 208 КПК України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Довідка

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Примітка

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Ольга Розгон

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