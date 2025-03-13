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Из боевой части в ТРО Закарпатья за 10 тысяч долларов: начальнику подразделения сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 32399 просмотра

На Закарпатье начальника подразделения ТРО подозревают в получении 10 тыс. долларов за перевод бойца из зоны боевых действий на должность помощника. Ему избрана мера пресечения.

Из боевой части в ТРО Закарпатья за 10 тысяч долларов: начальнику подразделения сообщили о подозрении

На Закарпатье в получении 10 тысяч долларов взятки подозревают начальника подразделения воинской части одной из бригад территориальной обороны. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении начальнику подразделения воинской части одной из бригад территориальной обороны по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 криминального кодекса Украины)

- говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый за денежное вознаграждение обещал перевод военного, который служил в зоне боевых действий, на должность своего помощника. Такие услуги оценил в 410 тысяч гривен, что в эквиваленте составляет 10 тыс долларов США. 

Во время получения оговоренной суммы средств фигурант был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Справка

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет заключения с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

Примечание

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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