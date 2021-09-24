З 15 жовтня у Фінляндії уже не рекомендуватимуть віддалену роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Дія загальнонаціональної рекомендації про віддалену роботу у Фінляндії завершиться 15 жовтня. Про це інформує УНН з посиланням на Yle.
Деталі
За оцінкою Мінфіну і Мінсоцздрава, до середини жовтня рівень вакцинації населення буде близький до заданої урядом мети.
Раніше уряд оголосив, що країна може повернутися до нормального життя, коли 80% населення старше 12 років отримали дві дози вакцини або мали можливість їх отримати.
Згідно мінфіну, на робочих місцях можна тепер приступити до підготовки об'єднання контактних і віддалених форм роботи. Одночасно із завершенням дії загальнонаціональної рекомендації все більшу відповідальність за охорону здоров'я співробітників будуть нести самі фірми.
Нагадаємо
Норвегія та Фінляндія дозволили в'їзд вакцинованим українцям.