З 15 жовтня у Фінляндії уже не рекомендуватимуть віддалену роботу

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За оцінкою Мінфіну і Мінсоцздрава, до середини жовтня рівень вакцинації населення буде близький до заданої урядом мети.

Раніше уряд оголосив, що країна може повернутися до нормального життя, коли 80% населення старше 12 років отримали дві дози вакцини або мали можливість їх отримати.

Згідно мінфіну, на робочих місцях можна тепер приступити до підготовки об'єднання контактних і віддалених форм роботи. Одночасно із завершенням дії загальнонаціональної рекомендації все більшу відповідальність за охорону здоров'я співробітників будуть нести самі фірми.

Нагадаємо

Норвегія та Фінляндія дозволили в'їзд вакцинованим українцям.