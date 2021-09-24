С 15 октября в Финляндии уже не будут рекомендовать удаленную работу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Действие общенациональной рекомендации об удаленной работе в Финляндии завершится 15 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yle.
Детали
По оценке Минфина и Минсоцздрава, до середины октября уровень вакцинации населения будет близок к заданной правительством цели.
Ранее правительство объявило, что страна может вернуться к нормальной жизни, когда 80% населения старше 12 лет получили две дозы вакцины или имели возможность их получить.
Согласно Минфина, на рабочих местах можно теперь приступить к подготовке объединения контактных и отдаленных форм работы. Одновременно с завершением действия общенациональной рекомендации все большую ответственность за охрану здоровья сотрудников будут нести сами фирмы.
Напомним
Норвегия и Финляндия разрешили въезд вакцинированным украинцам.