З 1 вересня у Києві почали навчання у 427 комунальних школах, одна - дистанційно

“Ми ретельно готувалися до початку нового навчального року. Вивчали, зокрема, і досвід інших країн. Як ви знаєте, та ж Данія чи Німеччина відновили навчання навіть у травні — до літніх канікул. Днями до навчального процесу повернулися учні Британії та Італії, багатьох інших країн, де ситуація з поширенням вірусу навіть гірша за нашу. Також Європейське бюро ВООЗ заявило, що повне закриття середніх навчальних закладів при пандемії має бути крайнім заходом і тільки у виняткових випадках. Тому 427 комунальних освітніх закладів столиці розпочали 1 вересня освітній процес. Одна школа поки працюватиме на дистанційному навчанні через захворювання на коронавірус серед вчителів”, — сказав Віталій Кличко.

З його слів, усього за парти у столиці сіли майже 300 тисяч школярів.

Як повідомляв УНН, 1 вересня навчання у столичних школах почали 30 тисяч першокласників.



