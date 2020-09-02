С 1 сентября в Киеве начали обучение в 427 коммунальных школах, одна - дистанционно

"Мы тщательно готовились к началу нового учебного года. Изучали, в частности, и опыт других стран. Как вы знаете, та же Дания и Германия возобновили обучение даже в мае - до летних каникул. На днях в учебный процесс вернулись ученики Великобритании и Италии, многих других стран, где ситуация с распространением вируса даже хуже нашей. Также Европейское бюро ВОЗ заявило, что полное закрытие средних учебных заведений при пандемии должно быть крайней мерой и только в исключительных случаях. Поэтому 427 коммунальных учебных заведений столицы начали 1 сентября образовательный процесс. Одна школа пока будет работать на дистанционном обучении из-за заболевания коронавирусом среди учителей", - сказал Виталий Кличко.

По его словам, всего за парты в столице сели почти 300 тысяч школьников.

Как сообщал УНН 1 сентября обучение в столичных школах начали 30 тысяч первоклассников.



