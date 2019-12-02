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З 1 травня ціна на газ для населення буде ринковою - Оржель

Київ • УНН

 • 20091 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Починаючи з 1 травня ціна на газ для населення України буде ринковою. Про це під час брифінгу в понеділок сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.

Так, на питання про те, чи дійсно з 1 травня ціна для населення буде ринковою, міністр відповів “так, це буде повноцінний ринок”.

“Ми вже прийшли до ціни для населення, близькими до ринку, і в даному випадку важливим пріоритетом діяльності уряду є побудова ефективних ринків і відсутність перехресного субсидіювання. Тому так, це буде ринкова ціна тим споживачам, які потребують допомоги від держави, буде забезпечена субсидія”, — додав міністр.

Нагадаємо, раніше Оржель повідомив, що споживачі отримають можливість відмовитися від страхової ціни на газ у 6,96 гривні за кубометр, яку пропонує уряд.

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