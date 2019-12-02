Оржель назвав ціни на газ у разі припинення транзиту газу з РФ

“Питання, яке ми хотіли до вас донести сьогодні — це те, які уряд прийняв рішення для того, щоб забезпечити стабільність цін на енергоносії у разі потенційної відсутності транспортування. Уряд зафіксував ціну на газ на рівні 6 961 грн за 1000 куб м з ПДВ. Це означає, що це ціна на газ, до якої треба буде додавати тариф на транспортування і розподіл”, — зазначив він.

Оржель підкреслив, що дана ціна менші на 7% ніж ціна першого кварталу поточного року.

“Це є страхова ціна. Не можу назвати зараз кінцеву, тому що є тариф на транспортування, є тариф на розподіл, і в залежності від того, які обсяги транспортування, які будуть домовленості з РФ — відповідно буде і встановлено і тариф на транспортування”, — відзначив він.

З його слів, ціни є форвардними, і у українського уряду був діалог з МВФ та іншими міжнародними партнерами про зазначену ціну.

“Пропонується ринковий механізм, при якому, коли є певна наявність ресурсу і зважаючи на те, що споживачі, багато споживачів, які якщо споживають невеликі обсяги, то такий механізм як форвардні ціни та форвардні контракти є загальноприйнятими, зокрема і в Європі. Зокрема, встановлюється ціна, вона є незмінною. Проте, споживач не може відмовитись від цієї ціни — це такий елемент страхування. Насправді, розуміючи і поважаючи споживача, у споживача буде можливість вийти з цієї пропозиції уряду. Ми вважаємо, що до Нового Року буде визначена чітка дата, коли споживач може за бажанням вийти і взяти чи не взяти на себе ризики того, чи буде підписаний договір на транспортування газу”, — додав міністр.

Як зазначав УНН, Оржель допускає повернення прямих поставок газу з Росії.