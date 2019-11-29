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Оржель допускає повернення прямих поставок газу з Росії

Оржель допускає повернення прямих поставок газу з Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель допускає повернення України до прямих поставок газу із Росії. Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.

"Допускаю… Це дуже просто в нашій розмові з російською стороною, ми чотири роки отримуємо ціну на газ – це ціна для Європи плюс транспортування назад. Ми кажемо, що якщо ми з вами і можемо домовлятися про прямі поставки, то ціна має бути прив'язана до європейського індикатору", - сказав Оржель.

Міністр пояснив, що українська сторона проводить переговори з російським "Газпромом", при чому російська сторона пропонує, так звані, пакетні домовленості. За словами Оржеля, європейська сторона була поставлена до відома щодо зустрічі українських й російських представників.

Нагадаємо, у Нафтогазі розкрили деталі двосторонніх переговорів з РФ.

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