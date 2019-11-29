Оржель допускает возвращение прямых поставок газа из России

"Допускаю ... Это очень просто в нашем разговоре с российской стороной, мы четыре года получаем цену на газ - это цена для Европы плюс транспортировка обратно. Мы говорим, что если мы с вами и можем договариваться о прямых поставках, то цена должна быть привязана к европейскому индикатору", - сказал Оржель.

Министр пояснил, что украинская сторона проводит переговоры с российским "Газпромом", причем российская сторона предлагает так называемые пакетные договоренности. По словам Оржель, европейская сторона была поставлена в известность о встрече украинских и российских представителей.

Напомним, в Нафтогазе раскрыли детали двусторонних переговоров с РФ.