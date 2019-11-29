У ЄС заявили, що газові переговори з Україною і РФ передбачаються у грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Тристоронні переговори за участю представників України, Росії та Єврокомісії на політичному рівні щодо транзиту газу передбачаються у грудні. Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомив віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович, привітавши двосторонні контакти України і РФ на цю тему, передає УНН.
"Я вітаю триваючі контакти між Україною і Росією в контексті тристоронніх газових переговорів. Ми маємо намір закріпити досягнутий прогрес під час наступного раунду тристоронніх переговорів на політичному рівні, який організовує Єврокомісія, який передбачається у грудні", - написав віце-президент ЄК.
Нагадаємо, 28 листопада Україна та Росія провели двосторонні газові переговори.
У Нафтогазі розкрили деталі двосторонніх переговорів з РФ.