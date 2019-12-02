Оржель назвал цены на газ в случае прекращения транзита газа из РФ

“Вопрос, который мы хотели к вам донести сегодня — это то, какие правительство приняло решение для того, чтобы обеспечить стабильность цен на энергоносители в случае потенциального отсутствия транспортировки. Правительство зафиксировало цену на газ на уровне 6961 грн за 1000 куб м с НДС. Это означает, что это цена на газ, к которой нужно будет добавлять тариф на транспортировку и распределение”, — отметил он.

Оржель подчеркнул, что данная цена меньше на 7% чем цена первого квартала текущего года.

“Это страховая стоимость. Не могу назвать сейчас конечную, потому что есть тариф на транспортировку, есть тариф на распределение, и в зависимости от того, какие объемы транспортировки, какие будут договоренности с РФ — соответственно будет и установлено и тариф на транспортировку”, — отметил он.

По его словам, цены являются форвардными и в украинского правительства был диалог с МВФ и другими международными партнерами об указанной цене.

“Предлагается рыночный механизм, при котором, когда есть определенная наличие ресурса и несмотря на то, что потребители, многие потребители, которые если потребляют небольшие объемы, то такой механизм как форвардные цены и форвардные контракты является общепринятым, в том числе и в Европе. В частности, устанавливается цена, она неизменна. Однако, потребитель не может отказаться от этой цены — это такой элемент страхования. На самом деле, понимая и уважая потребителя, у потребителя будет возможность выйти из этого предложения правительства. Мы считаем, что до Нового Года будет определена четкая дата, когда потребитель может по желанию выйти и взять или не взять на себя риски того, будет подписан договор на транспортировку газа”, — добавил министр.

Как отмечал УНН, Оржель допускает возвращение прямых поставок газа из России.