С 1 мая цена на газ для населения будет рыночной - Оржель

Так, на вопрос о том, действительно с 1 мая цена для населения будет рыночной, министр ответил “да, это будет полноценный рынок”.

“Мы пришли к цене для населения, близкими к рынку, и в данном случае важным приоритетом деятельности правительства является построение эффективных рынков и отсутствие перекрестного субсидирования. Поэтому да, это будет рыночная цена тем потребителям, которые нуждаются в помощи от государства, будет обеспечена субсидия”, — добавил министр.

Напомним, ранее Оржель сообщил, что потребители получат возможность отказаться от страховой цены на газ в 6,96 гривны за кубометр, которую предлагает правительство.