З 1 червня дешевшають поштові відправлення до США

З 1 червня українці матимуть змогу здійснювати до США такий вид поштових відправлень як «Дрібний пакет PRIME». США стали 68 країною до яких «Укрпошта» з 1 квітня цього року забезпечує такі відправлення.

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«Категорія «Дрібний пакет» – дуже популярний вид відправлень серед українських користувачів поштових послуг, яким користується майже 80% клієнтів з України. Оскільки США є однією з ключових країн для українського поштового експорту, 45% відправлень йдуть саме в цю країну, така послуга є актуальною і затребуваною для великої кількості відправників», - йдеться у повідомленні поштового оператора.

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Ціна на відправку з будь-якого відділення «Укрпошти» в Україні на будь-яку адресу в США стартує від 7,29 доларів за відправлення і далі з урахуванням фізичної ваги .

В «Укрпошті» зазначають, що такий вид відправлень дає змогу зекономити 8% коштів відправника. У залежності від обсягів відправлень відправники фізичні особи можуть додатково заощадити ще до 10 %, корпоративні клієнти - до 15 % .

Нагадаємо

З 1 травня обмін ламп «Укрпошта» проводить лише у центральних відділеннях головних міст областей.



