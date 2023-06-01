З 1 червня дешевшають поштові відправлення до США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Відсьогодні, 1 червня, зменшаться тарифи на деякі поштові відправлення до США, про це повідомляє УНН з посиланням на «Укрпошту».
З 1 червня українці матимуть змогу здійснювати до США такий вид поштових відправлень як «Дрібний пакет PRIME». США стали 68 країною до яких «Укрпошта» з 1 квітня цього року забезпечує такі відправлення.
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«Категорія «Дрібний пакет» – дуже популярний вид відправлень серед українських користувачів поштових послуг, яким користується майже 80% клієнтів з України. Оскільки США є однією з ключових країн для українського поштового експорту, 45% відправлень йдуть саме в цю країну, така послуга є актуальною і затребуваною для великої кількості відправників», - йдеться у повідомленні поштового оператора.
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Ціна на відправку з будь-якого відділення «Укрпошти» в Україні на будь-яку адресу в США стартує від 7,29 доларів за відправлення і далі з урахуванням фізичної ваги .
В «Укрпошті» зазначають, що такий вид відправлень дає змогу зекономити 8% коштів відправника. У залежності від обсягів відправлень відправники фізичні особи можуть додатково заощадити ще до 10 %, корпоративні клієнти - до 15 % .
Нагадаємо
З 1 травня обмін ламп «Укрпошта» проводить лише у центральних відділеннях головних міст областей.