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С 1 июня дешевеют почтовые отправления в США

Киев • УНН

 • 393424 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. С сегодняшнего дня, 1 июня, уменьшатся тарифы на некоторые почтовые отправления в США, об этом сообщает УНН со ссылкой на «Укрпочту».

С 1 июня украинцы смогут осуществлять в США такой вид почтовых отправлений как «Мелкий пакет PRIME». США стали 68 страной в которые «Укрпочта» с 1 апреля этого года обеспечивает такие отправления.

Цитата

«Категория «Мелкий пакет» – очень популярный вид отправлений среди украинских пользователей почтовых услуг, которым пользуется почти 80% клиентов из Украины. Поскольку США является одной из ключевых стран для украинского почтового экспорта, 45% отправлений идут именно в эту страну, такая услуга является актуальной и востребованной для большого количества отправителей», - говорится в сообщении почтового оператора.

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Цена на отправку из любого отделения «Укрпочты» в Украине на любой адрес в США стартует от 7,29 долларов за отправление и далее с учетом физического веса.

В «Укрпочте» отмечают, что такой вид отправлений позволяет сэкономить 8% средств отправителя. В зависимости от объемов отправлений отправители физические лица могут дополнительно сэкономить еще до 10%, корпоративные клиенты - до 15%.

Напомним

С 1 мая обмен ламп «Укрпочта» проводит только в центральных отделениях главных городов областей.

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