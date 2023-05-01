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Обмін ламп на Укрпошті: від сьогодні лише у центральних відділеннях головних міст областей

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. В Україні продовжується процес оптимізації програми обміну ламп розжарювання для населення. З 1 травня у застосунку Дія для обміну будуть доступні тільки центральні відділення Укрпошти у 23 населених пунктах країни - містах-мільйонниках та обласних центрах, повідомили в Укрпошті, публікує УНН.

Деталі

Користувачі застосунку Дія зможуть зробити замовлення ламп до 1 травня та отримати їх протягом тижня у відділенні, яке буде доступно при реєстрації.

Українці, які не користуються застосунком, зможуть обміняти старі лампочки в усіх доступних відділеннях Укрпошти до 5 травня, якщо світлодіодні лампи будуть в наявності. З 6 травня приймати лампи розжарювання для обміну будуть тільки центральні відділення Укрпошти в обласних центрах, де зберігається найбільший попит і потреба.

Для обміну потрібно мати паспорт, РНОКПП та лампи. Кожен українець може обміняти до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на аналогічну кількість світлодіодних ламп.

Станом на зараз в Україні до обміну доступно 17 млн ламп. Ще 5 млн світлодіодних ламп поступлять в Україну найближчим часом. Загалом програма обміну охопила 23 тис. населених пунктів України, крім тимчасово окупованих територій. В програмі обміну прийняли участь понад 3,5 млн українців.

Доповнення

За 3 місяці від початку старту програми українці обміняли близько 18,2 млн ламп. Найбільший попит на світлодіодні лампи спостерігається на Київщині, де мешканці обміняли вже близько 2,5 млн ламп, та у Дніпропетровській області, де кількість обміняних лампочок складає вже майже 2 млн.

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