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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

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З 1 червня Алжир відкриє усі кордони

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Алжир знову відкриє повітряні та наземні кордони з 1 червня, але будуть введені жорсткі заходи для обмеження поширення коронавірусу. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

З 1 червня Алжир відкриє усі кордони

Деталі

Тільки п’ять рейсів на день з і до алжирських аеропортів будуть дозволені “з повним дотриманням суворих запобіжних заходів” з 1 червня. Детальніше буде повідомлено за тиждень.

Алжир закрив кордони та призупинив усі рейси в березні 2020 року, коли кількість заражень COVID-19 почала збільшуватися, але внутрішні рейси відновились у грудні минулого року.

На сьогодні північноафриканська країна зафіксувала 125 311 випадків коронавірусу, у тому числі 3 374 смертей.

Додатково

В Алжирі відбудуться парламентські вибори 12 червня.

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