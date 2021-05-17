З 1 червня Алжир відкриє усі кордони
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Алжир знову відкриє повітряні та наземні кордони з 1 червня, але будуть введені жорсткі заходи для обмеження поширення коронавірусу. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Тільки п’ять рейсів на день з і до алжирських аеропортів будуть дозволені “з повним дотриманням суворих запобіжних заходів” з 1 червня. Детальніше буде повідомлено за тиждень.
Алжир закрив кордони та призупинив усі рейси в березні 2020 року, коли кількість заражень COVID-19 почала збільшуватися, але внутрішні рейси відновились у грудні минулого року.
На сьогодні північноафриканська країна зафіксувала 125 311 випадків коронавірусу, у тому числі 3 374 смертей.
Додатково
В Алжирі відбудуться парламентські вибори 12 червня.