С 1 июня Алжир откроет все границы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Алжир вновь откроет воздушные и наземные границы с 1 июня, но будут введены жесткие меры по ограничению распространения коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Только пять рейсов в день из и в алжирских аэропортов будут разрешены “с соблюдением строгих мер” с 1 июня. Подробнее будет сообщено через неделю.
Алжир закрыл границы и приостановил все рейсы в марте 2020 года, когда количество заражений COVID-19 начала увеличиваться, но внутренние рейсы возобновились в декабре прошлого года.
На сегодня североафриканская страна зафиксировала 125 311 случаев коронавируса, в том числе 3374 смертей.
Дополнительно
В Алжире состоятся парламентские выборы 12 июня.