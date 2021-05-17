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С 1 июня Алжир откроет все границы

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Алжир вновь откроет воздушные и наземные границы с 1 июня, но будут введены жесткие меры по ограничению распространения коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

С 1 июня Алжир откроет все границы

Детали

Только пять рейсов в день из и в алжирских аэропортов будут разрешены “с соблюдением строгих мер” с 1 июня. Подробнее будет сообщено через неделю.

Алжир закрыл границы и приостановил все рейсы в марте 2020 года, когда количество заражений COVID-19 начала увеличиваться, но внутренние рейсы возобновились в декабре прошлого года.

На сегодня североафриканская страна зафиксировала 125 311 случаев коронавируса, в том числе 3374 смертей.

Дополнительно

В Алжире состоятся парламентские выборы 12 июня.

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