Юсов про влучання в російський авіаційний завод: спричинило серйозні проблеми для агресора
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Смоленський авіаційний завод у рф «втомився» після завдання удару по ньому. Порушені темпи виробництва ракет Х-59. Це спричинило серйозні проблеми для агресора. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, передає кореспондент УНН.
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"Він "втомився", як і багато інших об’єктів, які використовується рашистами для агресії та геноцидної війни проти України. В даній ситуації мова йде про підприємство, яке задіяне у виробництві різних модифікацій ракет Х-59. Це ракети, які запускаються насамперед по цивільній інфраструктурі України”, — розповів Юсов.
Він сказав, що не коментуватиме, що прилетіло та звідки, проте сам факт підтвердив та додав, що така практика триватиме.
“Пошкоджена виробнича база, порушені темпи виробництва і це серйозні проблеми спричинило для агресора”, — зазначив Юсов.
Доповнення
Через удар по смоленському авіаційному заводу рф порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій. Три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничих потужностей військового підприємства росії.