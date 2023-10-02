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Юсов о попадании в российский авиационный завод: повлекло серьезные проблемы для агрессора

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Смоленский авиационный завод в рф «устал» после нанесения удара по нему. Нарушены темпы производства ракет Х-59. Это повлекло серьезные проблемы для агрессора. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Он "устал", как и многие другие объекты, которые используется рашистами для агрессии и геноцидной войны против Украины. В данной ситуации речь идет о предприятии, которое задействовано в производстве различных модификаций ракет Х-59. Это ракеты, которые запускаются прежде всего по гражданской инфраструктуре Украины”, — рассказал Юсов.

Он сказал, что не будет комментировать, что прилетело и откуда, однако сам факт подтвердил и добавил, что такая практика будет продолжаться.

“Повреждена производственная база, нарушены темпы производства и это серьезные проблемы вызвало для агрессора”, — отметил Юсов.

Дополнение

Из-за удара по смоленскому авиационному заводу рф нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций. Три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия россии.

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