Юсов о попадании в российский авиационный завод: повлекло серьезные проблемы для агрессора
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Смоленский авиационный завод в рф «устал» после нанесения удара по нему. Нарушены темпы производства ракет Х-59. Это повлекло серьезные проблемы для агрессора. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, передает корреспондент УНН.
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"Он "устал", как и многие другие объекты, которые используется рашистами для агрессии и геноцидной войны против Украины. В данной ситуации речь идет о предприятии, которое задействовано в производстве различных модификаций ракет Х-59. Это ракеты, которые запускаются прежде всего по гражданской инфраструктуре Украины”, — рассказал Юсов.
Он сказал, что не будет комментировать, что прилетело и откуда, однако сам факт подтвердил и добавил, что такая практика будет продолжаться.
“Повреждена производственная база, нарушены темпы производства и это серьезные проблемы вызвало для агрессора”, — отметил Юсов.
Дополнение
Из-за удара по смоленскому авиационному заводу рф нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций. Три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия россии.