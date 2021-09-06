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Юрист: тиск на суд в Україні - неприпустимий і може призвести до відводу суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Згідно з українським законодавством, тиск на суд є неприпустимим та навіть може призвести до відводу суддів. Про це в коментарі УНН розповів юрист Денис Ципін. 

За його словами, коментарі, які знецінюють правдивість феміди можуть вважатися маніпуляцією.

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Цитата

“Є певні правила, у державних органів влади, наприклад якщо справа перебуває в суді, утриматися навіть від порушення кримінальних проваджень стосовно цієї самої ситуації, навіть проти сторін, оскільки вважається, що це вплив на суд. Тиск на суд у нас вважається неприпустимим і може призвести навіть до відводу судді, бо це може бути маніпуляцією суспільною свідомістю” — вважає юрист.

Контекст

Напередодні низки судових засідань між Scania Україна та вітчизняними компаніями “Журавлина” та “Проскан”, у результаті яких Scania Україна може програти більш ніж 283 мільйони гривень, сторону шведського гіганта прийняв голова Асоціації судових репортерів України, засновник ГО “Центр викривачів корупції” Сергій Козлов. Принаймні в одному з видань він опублікував статтю, в якій назвав рішення суду, якщо воно буде не на користь Scania Україна, — несправедливим.

“У статті не соромлячись називають суд несправедливим, ось це вже вплив на суд. Наприклад, кажуть: “Апеляція поновить справедливість”, а якщо вона відмовить у задоволенні апеляційної скарги Сканії, то що? Вона буде не справедлива? Тобто це як “клеймо” — заявив Денис Ципін.

Деталі

Уже цього четверга відбудеться судове засідання між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania Україна та колишнім дилером “Проскан” про стягнення майже 170 млн грн. Таку суму вимагає український дилер “Проскан” від шведської Scania.

Наприкінці ж вересня свою позицію в суді буде відстоювати і компанія “Журавлина”.

Наразі відкрито касаційне провадження за позовом українського дилера “Журавлина” до дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна. Привід — стягнення з останньої більш ніж 123 мільйони гривень. Судові процеси між компаніями не вщухають вже дев’ятий рік.

Одним з головних аргументів, який використовує Scania Україна на свій захист — мовляв, шведи потужно вкладалися в розбудову своїх дилерських і сервісних центрів.

Однак директор і власник “Журавлиної” Олег Політило заявляє, що його компанія за весь час співробітництва зі шведами не отримала жодного фінансування — все власними силами.

А колишній виконавчий директор Scania Україна швед Андреас Пуеккер звинуватив Scania в токсичній бізнес-поведінці щодо колишнього дилера “Журавлина” та зазначив, що інформація, поширювана в ЗМІ про компанію “Журавлина”, не відповідає дійсності, а йому самому соромно за те, як шведський гігант Scania чинить з репутацією українського партнера.

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