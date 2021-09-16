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ЮНІСЕФ закликає країни припинити дистанційне навчання і відкрити школи

ЮНІСЕФ закликає країни припинити дистанційне навчання і відкрити школи

Київ • УНН

 • 41364 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликав найбільш постраждалі країни від пандемії коронавірусу відкрити школи, і повернути очну форму навчання для дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Деталі

Згідно зі звітом, опублікованим ЮНІСЕФ, в 17 країнах світу школи до цих пір залишаються повністю закритими, ще в 39 країнах — частково закритими.

На Філіппінах, в Бангладеші, Венесуелі, Саудівській Аравії, Панамі і Кувейті, на частковій дистанційці навчається близько 77 мільйонів учнів.

Майже третина цього показника припадає на Філіппіни, які борються з одним з найстрашніших спалахів коронавірусу в Азії, і де на цьому тижні почався новий навчальний рік.

За даними ЮНІСЕФ, учні з шести країн представляють більше половини з 131 мільйона студентів у всьому світі, які пропустили більше трьох чвертей очного навчання.

Цитата

“Криза в сфері освіти все ще існує, і з кожним днем ситуація погіршується”, — розповіла виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

Згідно зі звітом, в пріоритеті на вакцинацію від коронавірусу повинні бути медичні працівники, і особи, що піддаються найбільшому ризику. Вакцинація викладачів не стоїть у пріоритеті.

Зазначається, що проблемою дистанційного навчання для студентів є відсутність доступу до комп’ютерів, мобільних телефонів і Інтернету, а також нерівномірна якість освіти. Видання пише, що на Філіппінах деякі діти забиралися на дахи тільки для того, щоб отримати доступ до Інтернету.

У червні президент Філіппін Родріго Дутерте відхилив пропозицію про відновлення очних занять в деяких областях, заявивши, що не може ризикувати здоров’ям дітей.

У квітневому звіті Азіатського банку розвитку говориться, що закриття шкіл на термін більше року може скоротити майбутні доходи учнів регіону на цілих 1,25 трильйона доларів, що еквівалентно 5,4% ВВП у 2020 році.

“Це криза, яку ми не дозволимо світу ігнорувати... Кожне співтовариство в усьому світі має якомога швидше знову відкрити школи”, — заявляють представники ЮНІСЕФ.

Нагадаємо

В кінці серпня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала вжити всіх необхідних заходів, щоб школи залишалися відкритими.

Тим часом, в Україні керівники обласних державних адміністрацій повідомляють, що найближчим часом області можуть перейти в “жовту” зону, що означає посилення карантинних заходів щодо запобігання коронавірусу. У зв’язку з цим, школи, де кількість вакцинованих вчителів досягає менше 80%, перейдуть на дистанційне навчання.

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