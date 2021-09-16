ЮНИСЕФ призывает страны прекратить дистанционное обучение и открыть школы

Детали

Согласно отчету, опубликованному ЮНИСЕФ, в 17 странах мира школы до сих пор остаются полностью закрытыми, еще в 39 странах — частично закрытыми.

На Филиппинах, в Бангладеше, Венесуэле, Саудовской Аравии, Панаме и Кувейте, на частичной дистанционке обучается около 77 миллионов учеников.

Почти треть этого показателя приходится на Филиппины, которые борются с одной из самых страшных вспышек коронавируса в Азии, и где на этой неделе начался новый учебный год.

По данным ЮНИСЕФ, учащиеся из шести стран представляют более половины из 131 миллиона студентов во всем мире, которые пропустили более трех четвертей очного обучения.

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“Кризис в сфере образования все еще существует, и с каждым днем ситуация усугубляется”, — рассказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Согласно отчету, в приоритете на вакцинацию от коронавируса должны быть медицинские работники, и лица, подвергающиеся наибольшему риску. Вакцинация преподавателей не стоит в приоритете.

Отмечается, что проблемой дистанционного обучения для студентов является отсутствие доступа к компьютерам, мобильным телефонам и интернету, а также неравномерное качество образования. Издание пишет, что на Филиппинах некоторые дети забирались на крыши только для того, чтобы получить доступ к Интернету.

В июне президент Филиппин Родриго Дутерте отклонил предложение о возобновлении очных занятий в некоторых областях, заявив, что не может рисковать здоровьем детей.

В апрельском отчете Азиатского банка развития говорится, что закрытие школ на срок более года может сократить будущие доходы учащихся региона на целых 1,25 триллиона долларов, что эквивалентно 5,4% ВВП в 2020 году.

“Это кризис, который мы не позволим миру игнорировать...Каждое сообщество во всем мире должно как можно скорее снова открыть школы”, — заявляют представители ЮНИСЕФ.

Напомним

В конце августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала принять все необходимые меры, чтобы школы оставались открытыми.



Тем временем, в Украине руководители областных государственных администраций сообщают, что в ближайшее время области могут перейти в “желтую” зону, что означает усиление карантинных мер по предотвращению коронавируса. В связи с этим, школы, где количество вакцинированных учителей достигает менее 80%, перейдут на дистанционное обучение.