Ю.Бакаржієв: світові лідери з видобутку урану обирають державно-приватне партнерство
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Концепція розвитку атомного комплексу України до 2020 року передбачає таку форму співпраці, як державно-приватне партнерство. Таку думку в інтерв’ю УНН висловив генеральний директор компанії “Атомні енергетичні системи” Юрій Бакаржієв.
"У концепції розвитку атомного комплексу України до 2020 року передбачена саме така форма співпраці держави і бізнесу, як державно-приватна форма партнерства. Галузеві чиновники розуміють, що на даний момент економіка країни не в силах виділяти кошти, необхідні на розвиток урановидобування. А приватний інвестор приходить і хоче працювати, але, на жаль, на сьогодні інвесторам доводиться пройти “тернистий шлях”, щоб допомогти державі", - розповів він.
Також, за словами Ю.Бакаржієва, на сьогодні існують різні форми співпраці держави та інвесторів. До прикладу Казахстан, який є світовим лідером із видобутку урану, зробив ставку на таку форму співпраці, як державно-приватне партнерство, зауважив він.
"Взагалі є різні форми співпраці держави і інвесторів. Наприклад, ще є державно-монопольна форма у таких країнах, як Росія і Китай, та низці інших. Є країни, де така співпраця має змішані форми. Наприклад, австралійські і канадські компанії, які видобувають уран, переробляють руду і отримують урановий концентрат, практично всі мають приватну форму власності. У формі державно-приватного партнерства співпрацюють держава та інвестори у Казахстані, які є світовими лідерами з видобутку урану", - наголосив він.
Нагадаємо, за словами нардепа О.Лівіка, Україні не вдасться забезпечити власну потребу в урані без інвестора.
Як повідомляв УНН, загалом в Україні є 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн.
Розвідка одного уранового родовища коштує близько 100-200 млн грн.
На переконання експертів і нардепів, фінансові ризики урановидобування має нести інвестор, а не держава.
Разом з тим, робота нашого “Енергоатому” на 70% залежить від поставок ядерного палива з РФ.
Також нагадаємо, з питань підвищення ефективності процесу підземного вилуговування українська компанія АЕСУ співпрацює з “НАК “Казатомпром”.
Також АЕСУ вже підписали договір про співпрацю з казахстанською компанією “Два Кей”.
За словами генерального директора компанії “Атомні енергетичні системи України” (АЕСУ) Юрія Бакаржієва, уран є шляхом до енергонезалежності України від РФ.