Ю.Бакаржиев: мировые лидеры по добыче урана выбирают государственно-частное партнерство
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Концепция развития атомного комплекса Украины до 2020 года предусматривает такую форму сотрудничества, как государственно-частное партнерство. Такое мнение в интервью УНН высказал генеральный директор компании "Атомные энергетические системы" Юрий Бакаржиев.
"В концепции развития атомного комплекса до 2020 года предусмотрена именно такая форма сотрудничества государства и бизнеса, как государственно-частная форма партнерства. Отраслевые чиновники понимают, что на данный момент экономика страны не в силах выделять средства, необходимые на развитие уранодобычи. А частный инвестор приходит и хочет работать, но, к сожалению, на сегодня инвесторам приходится пройти "тернистый путь", чтобы помочь государству", - рассказал он.
Также, по словам Ю.Бакаржиева, на сегодня существуют различные формы сотрудничества государства и инвесторов. К примеру Казахстан, который является мировым лидером по добыче урана, сделал ставку на такую форму сотрудничества, как государственно-частное партнерство, отметил он.
"Вообще есть разные формы сотрудничества государства и инвесторов. Например, еще есть государственно-монопольная форма в таких странах, как Россия и Китай, и ряде других. Есть страны, где такое сотрудничество имеет смешанные формы. Например, австралийские и канадские компании, добывающие уран, перерабатывают руду и получают урановый концентрат, практически все имеют частную форму собственности. В форме государственно-частного партнерства сотрудничают государство и инвесторы в Казахстане, которые являются мировыми лидерами по добыче урана", - подчеркнул он.
Напомним, по словам нардепа А.Ливика, Украине не удастся обеспечить собственную потребность в уране без инвестора.
Как сообщал УНН, в целом в Украине есть 23 урановых месторождений с запасами более 200 тыс. тонн.
Разведка одного уранового месторождения стоит около 100-200 млн грн.
По мнению экспертов и нардепов, финансовые риски уранодобычи должен нести инвестор, а не государство.
Вместе с тем, работа нашего "Энергоатома" на 70% зависит от поставок ядерного топлива из РФ.
Также напомним, по вопросам повышения эффективности процесса подземного выщелачивания украинская компания АЭСУ сотрудничает с "НАК "Казатомпром".
Также АЭСУ подписали договор о сотрудничестве с казахстанской компанией "Два Кей".
По словам генерального директора компании "Атомные энергетические системы Украины" (АЭСУ) Юрия Бакаржиева, уран является путем к энергонезависимости Украины от РФ.