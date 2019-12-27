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Їздить на Porsche та викладає в університеті: що відомо про нову очільницю ДБР Венедіктову

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Сьогодні, 27 грудня, Президент України Володимир Зеленський призначив Ірину Венедіктову тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР. Це вперше, коли жінка очолить правоохоронний орган в Україні, тож кореспондент УНН вирішив дізнатись більше про її життя та професійну діяльність до призначення.

Освіта та депутатство
Венедіктова народилась у Харківській області у смт Високий, у той час як вищу освіту отримала у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Вона має вищий науковий ступінь доктора юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, де досі вказано, що вона викладає "Цивільне право", "Медичне право", "Міжнародний комерційний арбітраж".

У минулому Венедіктова також працювала радником в ряді великих юридичних компаній, займає посаду арбітра арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України та члена науково-консультативної ради при Верховному суді.

Зазначимо, що у 2016 році Венедіктова була кандидатом на посаду судді касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, проте вибула з конкурсу, отримавши менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту.

Свою політичну діяльність Венедіктова почала з того, що на позачергових виборах у Верховну Раду України 2019 року балотувалась у списку під номером №3 партії "Слуга народу", а також виступила експертом з питань реформи судової системи "Зе-команди". Протягом скликання займає посаду Голови Комітету ВРУ з питань правової політики.

Особисте життя та статки
Ірина Венедіктова заміжня, і має двох дітей. Її чоловік Денис Колесник, працює у кіберполіції. Він вказаний у її декларації за 2018 рік.

За інформацією з її декларації, опублікованої у ЄДРД 29 серпня 2019 року, вона є власницею та співвласницею двох житлових будинків та двох земельних ділянок, а також офісу та машиномісця.

Їздить нова очільниця на Porsche Cayenne 2013 року, вартістю 867 311 грн.

До нематеріальних активів Венедіктової входить також торгова марка (Консультування щодо інтелектуальної власності, медіація, правниче досліджування).

У 2018 рік Венедіктова отримала 193 206 грн заробітної плати за викладацьку діяльність у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, а також дохід від надання майна в оренду (32 208 грн та 29 280 грн).

Зазначимо, що у 2018 році вона також отримала гонорар від Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України у розмірі 144 021 гривень.

У той час як її чоловік за минулий рік отримав 186 908 грн заробітної плати у Департаменті кіберполіції національної поліції України.

У валюті на рахунку банка Венедіктова зберігає 5347 євро, у той час як готівкою вона задекларувала 20 000 доларів. Готівкою вона вказала й 550000 грн, а її чоловік задекларував 250000 грн.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський указом звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив Ірину Венедіктову тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР.

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