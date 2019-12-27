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Ездит на Porsche и преподает в университете: что известно о новой руководительнице ГБР Венедиктовой

Киев  •  УНН

 • 36394 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Сегодня, 27 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР. Это первый раз, когда женщина возглавит правоохранительный орган в Украине, поэтому корреспондент УНН решил узнать больше о ее жизни и профессиональной деятельности до назначения.

Образование и депутатство
Венедиктова родилась в Харьковской области в пгт Высокий, в то время как высшее образование получила в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Она имеет более высокий степень доктора юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, где до сих пор указано, что она преподает "Гражданское право", "Медицинское право", "Международный коммерческий арбитраж".

В прошлом Венедиктова также работала советником в ряде крупных юридических компаний, занимает должность арбитра арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и члена научно-консультативного совета при Верховном суде.

Отметим, что в 2016 году Венедиктова была кандидатом на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, однако выбыла из конкурса, получив меньше минимально допустимого балла по результатам экзамена.

Свою политическую деятельность Венедиктова начала с того, что на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 2019 баллотировалась в списке под номером №3 партии "Слуга народа", а также выступила экспертом по вопросам реформы судебной системы "Зе-команды". В течение созыва занимает пост главы Комитета ВРУ по вопросам правовой политики.

Личная жизнь и состояние
Ирина Венедиктова замужем, и имеет двоих детей. Ее муж Денис Колесник, работает в киберполиции. Он указан в ее декларации за 2018 год.

По информации из ее декларации, опубликованной в ЕГРД 29 августа 2019 года, она является владелицей и совладелицей двух жилых домов и двух земельных участков, а также офиса и машиноместа.

Ездит новая руководительница на Porsche Cayenne 2013 года, стоимостью 867 311 грн.

К нематериальным активам Венедиктовой входит также торговая марка (Консультирование по интеллектуальной собственности, медиация, законодательное исследовательство).

В 2018 году Венедиктова получила 193 206 грн заработной платы за преподавательскую деятельность в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина, а также доход от предоставления имущества в аренду (32 208 грн и 29 280 грн).

Отметим, что в 2018 году она также получила гонорар от Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины в размере 144 021 гривен.

В то время как ее муж за прошлый год получил 186 908 грн заработной платы в Департаменте киберполиции национальной полиции Украины.

В валюте на счету банка Венедиктова сохраняет 5347 евро, в то время как наличными она задекларировала 20 000 долларов. Наличными она указала и 550000 грн, а ее муж задекларировал 250 000 грн.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский указом уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

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