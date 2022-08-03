Їм доведеться щось вигадувати: Зеленський про відносини з росією після війни

Цитата

"Скажу відверто, ніхто нічого не хоче у відносинах з людьми, які прийшли й вбили наших людей. Можливо чи ні? Це у майбутньому буде залежати тільки від росії, і що для цього потрібно я навіть не знаю. Чи є той перелік? Я не знаю. Кожна сім'я щось втратила, і кожен занотував у себе тут в середині й не забуде це: що віддав, кого віддав. Дитину віддав, батька віддав, відірвані кінцівки свої на полі бою віддав. Тому їм доведеться вигадувати для нас і всього світу (щось – ред.), щоб повернути хоч якусь можливість до майбутнього співжиття з іншим світом. Це буде їх питання і тільки їх", – зазначив Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що неможливо розізлити росію, яка вже оскаженіла. Він додав, що країна-агресор сама не хоче "зберегти обличчя", адже давно втратила його.